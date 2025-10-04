La lite col fidanzato e la caduta dall’auto in corsa 19enne grave nell’Ennese La polizia convoca i testimoni

Roma, 4 ottobre 2025 – La Procura di Enna vuol vederci chiaro sul singolare incidente in cui ieri, nell’Ennese, una studentessa di 19 anni, G.L., è rimasta gravemente ferita dopo essersi gettata dall’auto in corsa del fidanzato. Per questo nel pomeriggio i poliziotti hanno convocato nel commissariato di pubblica sicurezza di Piazza Armerina alcuni testimoni che avrebbero assistito al ferimento e potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto ieri pomeriggio in una strada del quartiere Casalotto a Piazza Armerina, nell’Ennese. Intanto restano gravi ma stazionarie le condizioni della giovane che ieri, dopo la corsa in ospedale e il trasferimento d’urgenza al Sant’Elia di Caltanissetta, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per la riduzione di un'emorragia cerebrale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La lite col fidanzato e la caduta dall’auto in corsa, 19enne grave nell’Ennese. La polizia convoca i testimoni

