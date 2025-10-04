La libreria con cucina aperta in uno dei quartieri più hipster di Roma

Gamberorosso.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa editrice romana Mercurio Books ha aperto nel cuore del Pigneto uno spazio serale dove letture, eventi e drink d’autore si intrecciano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

la libreria con cucina aperta in uno dei quartieri pi249 hipster di roma

© Gamberorosso.it - La libreria con cucina aperta in uno dei quartieri più hipster di Roma

In questa notizia si parla di: libreria - cucina

Libreria storica a Siracusa, aperta 1930 - E' siciliana la prima libreria storica tutelata dalla legge: è la "Casa del libro Rosario Mascali" che aprì le porte il 22 marzo 1930 in Via Maestranza a Siracusa. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Libreria Cucina Aperta Quartieri