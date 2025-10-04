La libreria con cucina aperta in uno dei quartieri più hipster di Roma
La casa editrice romana Mercurio Books ha aperto nel cuore del Pigneto uno spazio serale dove letture, eventi e drink d'autore si intrecciano.
Venerdì da Librovago Questa è cucina - @moriguido Gribaudo edizioni - 192 pagine
Libreria storica a Siracusa, aperta 1930 - E' siciliana la prima libreria storica tutelata dalla legge: è la "Casa del libro Rosario Mascali" che aprì le porte il 22 marzo 1930 in Via Maestranza a Siracusa.