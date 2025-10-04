La lezione di Meloni al contestatore di Assisi video | San Francesco insegnava rispetto e ascolto |

«Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto, rispetto nell’ascolto, nel comprendersi, nel capire le ragioni degli altri»: Giorgia Meloni in due frasi liquida e zittisce tra gli applausi l’anonimo contestatore che aveva iniziato a urlare all’inizio del suo discorso ad Assisi.   Il contestatore di Assisi tacitato in due battute da Meloni. L a presidente del Consiglio, intervenuta per la celebrazione della festa di San Francesco, ha replicato con un sorriso serafico dopo le urla provenienti dalla piazza. «Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto, rispetto nell’ascolto, rispetto nel comprendersi e nel capire le ragioni degli altri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

lezione meloni contestatore assisiMeloni risponde a contestatore ad Assisi: Ricordo che San Francesco insegnava rispetto e ascolto - jpg"; (Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2025"Ricordo che ... Scrive affaritaliani.it

lezione meloni contestatore assisiMeloni ad Assisi risponde ai contestatori: San Francesco insegnava il rispetto - La presidente del consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per le celebrazioni in onore di San Francesco, è stata contestata ... Come scrive marsicalive.it

