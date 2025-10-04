La Lazio beffa il Torino con un rigore al 103? Lecce esulta con la prima vittoria

Danilo Cataldi In un finale da infarto allo Stadio Olimpico Grande Torino, la Lazio strappa un pareggio al 103? contro il Torino grazie a un rigore concesso dopo un interminabile controllo Var, trasformato da Danilo Cataldi in un punto d’oro per i biancocelesti. La partita, valida per la settima giornata di Serie A, si era infiammata con il vantaggio granata di Giovanni Simeone al 16?, prima che la doppietta di Matteo Cancellieri al 24? e 39? ribaltasse il copione. Il Torino non si è arreso, pareggiando con Benjamin Adams al 73? e passando in vantaggio con Daniel Coco al 92?, ma il fischio finale ha decretato l’1-1. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La Lazio beffa il Torino con un rigore al 103?, Lecce esulta con la prima vittoria

