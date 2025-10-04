Nessuna ‘testa saltata’ (almeno per ora, con riflessioni in corso però su possibili rimpasti in giunta nei prossimi mesi) e la promessa strappata dagli assessori al sindaco di Massari di condividere maggiormente le scelte in giunta senza prenderla in maniera elitaria col suo ‘cerchio magico’, dal capo di gabinetto Marco Pedroni (principale ‘imputato’ blindato però dal primo cittadino) al superconsulente della cultura Piergiorgio Paterlini fino al plenipotenziario dirigente Massimo Magnani. Ma anche una ‘giornata seminariale’ che avrà luogo in autunno tra amministrazione e partiti di coalizione sulla scia del ‘famoso’ ritiro estivo al castello di Bianello tra sindaco e giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La giunta: "Sindaco, condividi di più". La maggioranza andrà in ‘seminario’