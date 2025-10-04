La Gilda celebra la Giornata Mondiale dell’Insegnante con un convegno dedicato ai valori della Costituzione Corlazzoli | La scuola si fa tutti i giorni di legalità se ne deve parlare ogni giorno
La Gilda degli Insegnanti ha celebrato la Giornata Mondiale dell'Insegnante, che ricorre il 5 ottobre, con un convegno dal titolo "Scuola, radice di legalità". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: gilda - celebra
Nato a Cordenons, sposato con Gilda, dalla quale ha avuto due figli, Paola e Massimo, già geometra si è laureato a Padova in ingegneria civile. Nello studio dell’ingegner Franco Aprilis si è formato pure in campo idraulico - facebook.com Vai su Facebook
Giornata Mondiale del docente: evento organizzato dalla Gilda degli Insegnanti il 4 ottobre a Rimini, tutti gli ospiti - La Giornata Mondiale dell’insegnante, che si celebra ogni anno il 5 ottobre dal 1994 per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante, sarà celebrata ques ... Lo riporta tecnicadellascuola.it
Le frasi più belle per celebrare la Giornata mondiale degli insegnanti - Il 5 ottobre si festeggia in tutto il mondo la Giornata mondiale degli insegnanti: ecco le frasi più belle per dire “grazie” ... Da focusjunior.it