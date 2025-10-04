La generazione Z e la galanteria | il dilemma della principessa

S e l’è chiesto di recente anche la Bbc: ma perché alla Gen Z, ovvero trentenni, ventenni e quindicenni di oggi, piacciono le principesse? Perché si bevono ore di serie tv come Bridgerton, The Gilded Age, Sanditon, in cui, certo, si fa anche sesso, ma soprattutto ci si scappella e ci si inchina, si fanno salire le signore in carrozza e si flirta? “Bridgerton 4” su Benedict nel 2026, ci saranno anche stagioni 5 e 6 X Leggi anche › L’ossessione della Gen Z per il “princess treatment”: voglia di galanteria o fantasia di passività? Perché l’hashtag #princesstreatment ha superato i 130mila post? E infine: perché, anziché un gioco e un divertimento, può essere una trappola? Essere trattate da principesse, in fondo, comporta già di per sé una serie di limitazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

