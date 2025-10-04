La Galbani compie 100 anni | festa a Corteolona

Corteolona (Pavia), 4 ottobre 2025 – Spegne 100 candeline e lo vuole fare con una giornata di festa all’insegna della condivisione, della musica e del buon cibo lo stabilimento Galbani di Corteolona che appartiene al gruppo Lactalis, prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con brand come Galbani Santa Lucia, Galbanino, Parmalat, Vallelata, Zymil. Intitolazione della scuola a Egidio Galbani. In occasione della celebrazione, il Comune di Corteolona intitolerà la scuola media di via Vigna Vecchia 16 a Egidio Galbani, fondatore dell’azienda e figura emblematica di una lunga tradizione di eccellenza nel settore lattiero-caseario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

