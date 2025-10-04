La frustrazione dello stenografo durante la votazione alla Camera | cosa ha scritto sul verbale ufficiale

Episodio a dir poco singolare avvenuto a seguito di una seduta della Camera dei Deputati; nel redigere il resoconto dei lavori, lo stenografo si è lasciato andare a un commento personale a dir poco sconcertante. Nel verbale ufficiale della Camera, infatti, dovrebbero essere riportati tutti i discorsi pronunciati in Aula, senza omissioni e senza aggiunte di sorta. Non è stato questo il caso. Il verbale, che ha destato l'attenzione di Open, è quello relativo alla seduta del 28 settembre. Quel giorno in Aula si discuteva in merito al decreto-legge Terra dei Fuochi, un provvedimento finalizzato all'introduzione di misure urgenti per la bonifica delle aeree contaminate e il contrasto delle attività illecite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

