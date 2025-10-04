La forza di una donna dimezzata | un colpo al cuore per tutti i fan
Brutte notizie per chi segue con passione “La forza di una donna”, la soap turca che ha emozionato milioni di spettatori su Canale 5. Dopo settimane di tagli progressivi, arriva la conferma: la durata delle puntate è stata ufficialmente dimezzata. Gli episodi, che in estate superavano tranquillamente l’ora, ora non dureranno più di 30 minuti effettivi, comprese le pause pubblicitarie. Una decisione che ha colto di sorpresa i fan e che rischia di cambiare il modo in cui la serie viene vissuta quotidianamente. Dietro questo ridimensionamento ci sarebbe un’esigenza di palinsesto. Con il ritorno dei grandi programmi autunnali del daytime, come Uomini e Donne, la striscia di Amici e i nuovi spazi informativi, Mediaset ha dovuto comprimere la fascia pomeridiana per far convivere più format nello stesso orario. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: forza - donna
