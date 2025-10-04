© US Mediaset La tensione prende il sopravvento nei prossimi episodi de La Forza di una Donna. Arif scopre infatti che alcuni uomini stanno sorvegliando la casa di Bahar e decide di intervenire. Un gesto che costa caro all’uomo, visto che viene sequestrato e picchiato da quelli che si rivelano essere gli uomini di Nezir Korkmaz, il nemico numero uno del ‘redivivo’ Sarp Çe?meli. Maggiori info nelle trame che seguono. Dalla prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e il sabato, con una maxi puntata di due ore, alle 14.40. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

La Forza di una Donna, anticipazioni dal 6 all'11 ottobre 2025: Arif rapito e picchiato dai nemici di Sarp