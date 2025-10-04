La formula che convince Questo Prato può divertirsi

Domani torna in campo il Prato. Sesta giornata del girone E all’orizzonte per i lanieri, attesi dalla trasferta allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi (calcio d’avvio alle 15, con diretta tv su Tv Prato). Oggi è in programma la rifinitura sul Sussidiario per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione di mister Simone Venturi, anche se si va verso una conferma quasi in toto dell’undici che è sceso in campo contro il Follonica Gavorrano. Del resto, il motto è: squadra che vince (e convince), non si cambia. In porta toccherà ancora una volta a Fantoni, difeso dal pacchetto arretrato composto da Berizzi, Risaliti e uno fra Corsa e Drapelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

