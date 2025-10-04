La flotilla umana nelle cento città | Siamo due milioni

L’Italia in corteo da Nord a sud per lo sciopero di Usb e Cgil. Blocchi di porti e autostrade, tensioni a Torino, Milano e Bologna. Il Viminale fa la conta: “Erano 396.400, 55 feriti tra gli agenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La flotilla umana nelle cento città: “Siamo due milioni”

In questa notizia si parla di: flotilla - umana

La sopravvissuta alla strage della Mavi Marmara ora a bordo della Flotilla: “La paura è umana ma penso a Gaza”

Roma sta con la Flotilla La marea umana che ha invaso la zona di piazza dei Cinquecento. Tutti i cortei che stanno bloccando la città convergono qui. 100.000 persone per Gaza e la Flotilla... Sound on - facebook.com Vai su Facebook

Corteo pro Flotilla, onda umana blocca la tangenziale Ovest - X Vai su X

Sciopero e cortei, '2 milioni in piazza per la Flotilla' - "Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla": è un grido unico che si è alzato da oltre cento piazze italiane. ansa.it scrive