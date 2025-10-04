La flotilla umana nelle cento città | Siamo due milioni

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia in corteo da Nord a sud per lo sciopero di Usb e Cgil. Blocchi di porti e autostrade, tensioni a Torino, Milano e Bologna. Il Viminale fa la conta: “Erano 396.400, 55 feriti tra gli agenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la flotilla umana nelle cento citt224 siamo due milioni

© Repubblica.it - La flotilla umana nelle cento città: “Siamo due milioni”

In questa notizia si parla di: flotilla - umana

La sopravvissuta alla strage della Mavi Marmara ora a bordo della Flotilla: “La paura è umana ma penso a Gaza”

flotilla umana cento citt224Sciopero e cortei, '2 milioni in piazza per la Flotilla' - "Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla": è un grido unico che si è alzato da oltre cento piazze italiane. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Umana Cento Citt224