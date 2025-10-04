La Flotilla solo innesco per scioperi scontri e cortei

Iltempo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si moltiplicano nella striscia di Gaza le manifestazioni di giubilo per gli scioperi e i cortei nelle città italiane: aver bloccato le tangenziali di Milano e Roma, occupato aereoporti e stazioni ferroviarie, picchiato poliziotti a Pisa e Napoli ha infatti cambiato radicalmente condizioni e prospettive di vita dei palestinesi! Ovviamente stiamo scherzando perché l'Italia può anche essere paralizzata per settimane o messa a ferro e fuoco, senza che questo influisca minimamente su quel che accade in Medioriente. Chi cavalca la piazza e organizza la protesta lo sa benissimo, ma se ne frega perché ha un altro obiettivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

la flotilla solo innesco per scioperi scontri e cortei

© Iltempo.it - La Flotilla solo innesco per scioperi, scontri e cortei

In questa notizia si parla di: flotilla - innesco

flotilla innesco scioperi scontriLa Flotilla solo innesco per scioperi, scontri e cortei - Si moltiplicano nella striscia di Gaza le manifestazioni di giubilo per gli scioperi e i cortei nelle città italiane: aver bloccato le ... Scrive iltempo.it

flotilla innesco scioperi scontriLo sciopero e le manifestazioni in tutta Italia per la Flotilla e per Gaza - Migliaia di persone stanno manifestando in moltissime città: sono state occupate università e porti, e cancellati treni e voli ... ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Innesco Scioperi Scontri