La Flotilla ha compiuto una missione di grande valore etico | spero che la coscienza morale si risvegli per tutti
Come è noto, tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati arrestati e sono in attesa dell’espulsione. Di questi, quattro parlamentari sono stati rilasciati e sono già in Italia. Gli altri subiranno un processo ai fini dell’espulsione. Al riguardo il Ministro degli esteri israeliano ha affermato: “la provocazione di HamasFlotilla Sumud è finita. Tutte le navi sono state fermate ed una soltanto è rimasta a distanza e, se si avvicinasse, anche il suo tentativo di entrare in una zona di combattimento e violare il blocco navale verrebbe impedito. Tutti i passeggeri, sani e salvi, stanno viaggiando verso Israele, da dove saranno espulsi in Europa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
