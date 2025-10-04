La Flotilla di terra Un nuovo giorno di protesta a sostegno della Palestina
Nelle parole che furono di Sant’Agostino c’è tutto il senso di questo tempo, così buio e pure illuminato da un luce potente: “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle”. E quella speranza, accesa dalla traversata per mare della Sumud Flotilla, ha toccato terra. Non quella martoriata di Gaza, dove puntavano le prue della navi per indicare la rotta verso l’umanità, con gli equipaggi intercettati, bloccati, arrestati dall’esercito israeliano e in parte rimpatriati; ma la terra comune. Ed il vento è cambiato. A spingere "affinché si fermi il genocidio della popolo palestinese", e per chiedere "libertà per la Palestina ", per "l’apertura immediata di un corridoio umanitario per i soccorsi sulla Striscia", "il rispetto dei principi del diritto internazionale", e "un futuro di pace e di giustizia sociale", ora è la piazza globale, che si riempie giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
