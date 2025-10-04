La Flotilla di terra Un nuovo giorno di protesta a sostegno della Palestina

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle parole che furono di Sant’Agostino c’è tutto il senso di questo tempo, così buio e pure illuminato da un luce potente: “La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle”. E quella speranza, accesa dalla traversata per mare della Sumud Flotilla, ha toccato terra. Non quella martoriata di Gaza, dove puntavano le prue della navi per indicare la rotta verso l’umanità, con gli equipaggi intercettati, bloccati, arrestati dall’esercito israeliano e in parte rimpatriati; ma la terra comune. Ed il vento è cambiato. A spingere "affinché si fermi il genocidio della popolo palestinese", e per chiedere "libertà per la Palestina ", per "l’apertura immediata di un corridoio umanitario per i soccorsi sulla Striscia", "il rispetto dei principi del diritto internazionale", e "un futuro di pace e di giustizia sociale", ora è la piazza globale, che si riempie giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la flotilla di terra un nuovo giorno di protesta a sostegno della palestina

© Lanazione.it - La "Flotilla" di terra. Un nuovo giorno di protesta a sostegno della Palestina

In questa notizia si parla di: flotilla - terra

USB Sicilia: l’equipaggio di terra della Global Sumud Flotilla in partenza dai porti siciliani

"Siamo il vostro equipaggio di terra": a Monte Sole per Gaza e Global Sumud Flotilla

Duemila a Monte Sole per Gaza e la Global Flotilla: “Saremo il vostro equipaggio di terra” / Video

flotilla terra nuovo giornoLa "Flotilla" di terra. Un nuovo giorno di protesta a sostegno della Palestina - Anche a Camaiore i bimbi delle elementari in strada: "Una lezione di solidarietà". Segnala msn.com

flotilla terra nuovo giornoFlotilla: Palazzo Nuovo Torino occupato, 'avevamo promesso' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Terra Nuovo Giorno