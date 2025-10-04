La fine dei corpi intermedi e il rischio della della democratura

Dai partiti ai sindacati, dalle associazioni alle piazze globali: i corpi intermedi si sono dissolti. La politica si riduce a un duello tra leader e folle, senza mediazioni. È ancora democrazia o l’anticamera di una nuova democratura? È un tema culturale prima ancora che politico. La democrazia contemporanea non è minacciata solo da autoritarismi esterni o populismi interni, ma da un processo più subdolo: la progressiva dissoluzione dei corpi intermedi. Dai partiti ai sindacati, dalle associazioni datoriali alle organizzazioni sociali, tutte le forme tradizionali di mediazione hanno perso credibilità e capacità di rappresentanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La fine dei corpi intermedi e il rischio della della democratura

