La figlia di Casagranda al Giro dell’Emilia ricorda papà Stefano | Grazie per avermi insegnato come vivere

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La figlia dell’ex professionista trentino, morto mercoledì, ha corso la classica emiliana come voleva il padre: "Spero di essere forte anche solo la metà di quanto lo sei stato tu". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La figlia di Casagranda al Giro dell'Emilia ricorda papà Stefano: "Grazie per avermi insegnato come vivere"

figlia casagranda giro dell8217emiliaAddio a Stefano Casagranda, ex pro e campione di un ciclismo che non c'è più. Il ricordo e l'ultimo messaggio - Morto a 52 anni Stefano Casagranda, ex ciclista professionista, già vice presidente della Federciclismo trentina, presidente del Veloce Club Borgo Valsugana ... Come scrive sport.virgilio.it

