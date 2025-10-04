La figlia di Casagranda al Giro dell’Emilia ricorda papà Stefano | Grazie per avermi insegnato come vivere
La figlia dell’ex professionista trentino, morto mercoledì, ha corso la classica emiliana come voleva il padre: "Spero di essere forte anche solo la metà di quanto lo sei stato tu". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stefano Casagranda ha smesso di pedalare, dopo anni di vita in salita con quel suo sorriso e lo sguardo scintillante di quando nel 1996 si affacciò sul professionismo. Un uomo dalla forza fuori dal comune che negli ultimi anni ha respinto gli attacchi del male - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Stefano Casagranda, ex pro e campione di un ciclismo che non c'è più. Il ricordo e l'ultimo messaggio - Morto a 52 anni Stefano Casagranda, ex ciclista professionista, già vice presidente della Federciclismo trentina, presidente del Veloce Club Borgo Valsugana ... Come scrive sport.virgilio.it