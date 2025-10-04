La fetta di cocomero diventata simbolo della Palestina sfila al corteo pro Gaza a Roma – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini del corteo pro Gaza a Roma. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Ecco il cartello con la fetta di cocomero, diventata simbolo della Palestina per via dei tre colori della bandiera, rosso, verde e nero. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

