La fetta di cocomero diventata simbolo della Palestina sfila al corteo pro Gaza a Roma – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2025 Le immagini del corteo pro Gaza a Roma. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Ecco il cartello con la fetta di cocomero, diventata simbolo della Palestina per via dei tre colori della bandiera, rosso, verde e nero. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: fetta - cocomero
? Vacanza al mare significa relax, sole… e anche tanto divertimento! Avete mai sentito parlare della nostra famosa Cocomerata? Una sfida tra grandi a chi si rinfresca per primo, con il tifo scatenato dei più piccoli! E alla fine? Una fetta di cocomero rinfr - facebook.com Vai su Facebook
La fetta di cocomero, diventata simbolo della Palestina, sfila al corteo pro Gaza a Roma - In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Scrive quotidiano.net