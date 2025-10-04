Festa ‘della ghianda’ con donazione del cuore al centro socio riabilitativo diurno ’La quercia’ di Casalecchio. Sede recentissima nel centro parrocchiale della Meridiana dello storico servizio che Anffas offre ai disabili e alle loro famiglie. Struttura frequentata da Massimiliano Dolci, eterno ragazzo che dopo un percorso di quasi 30 anni di inserimento lavorativo alla Redi di Ponte Ronca, aveva trovato accoglienza nel centro di via Giacomo Lercaro. Lo scorso anno il decesso, e pochi giorni fa la cerimonia con la quale i suoi famigliari hanno donato ad Anffas un pulmino nuovo fiammante attrezzato anche per il trasporto di persone con difficoltà motorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La famiglia di Massimiliano Dolci dona un mezzo al centro diurno