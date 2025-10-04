La drastica scelta di Del Ghingaro | Viareggio esce dall’Ambito Turistico
Ambito turistico: adesso è burrasca assoluta. Ieri mattina infatti alla seduta, convocata in primo luogo per l’elezione del nuovo presidente, come previsto sono mancati ancora una volta Comuni di Stazzema, Seravezza, Camaiore e Massarosa impedendo ancora una volta il raggiungimento del numero legale e paralizzando l’attività dell’assemblea. Che, tra l’altro, aveva all’ordine del giorno anche l’approvazione del progetto da presentare alla Regione per un finanziamento di circa 300mila euro a sostegno della promozione. Ma il terremoto è doppio dato che, "considerata la persistente situazione di stallo", il sindaco di Viareggio anticipa la volontà di uscire dall’Ambito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: drastica - scelta
Il piano di cessate il fuoco di #Trump pone #Hamas di fronte a una scelta drastica: accettare la resa oppure rischiare un’occupazione israeliana. - X Vai su X
"Quell’estate capii cos’è un lavoro vero”. Emanuele Giaccherini non nasconde di aver provato il lavoro vero sulla sua pelle rivelando cosa gli accadde qualche anno fa. Una scelta drastica che diede una svolta alla sua vita e carriera: https://fanpa.ge/zOgCI - facebook.com Vai su Facebook
Del Ghingaro ‘nessuno ospita homeless di nostro dormitorio’ - Critiche dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, per la mancata risposta del territroio dell verislia alla richiesta di ospitare i 17 senzatetto alloggiati nel dormit ... Riporta controradio.it