La drastica scelta di Del Ghingaro | Viareggio esce dall’Ambito Turistico

Ambito turistico: adesso è burrasca assoluta. Ieri mattina infatti alla seduta, convocata in primo luogo per l'elezione del nuovo presidente, come previsto sono mancati ancora una volta Comuni di Stazzema, Seravezza, Camaiore e Massarosa impedendo ancora una volta il raggiungimento del numero legale e paralizzando l'attività dell'assemblea. Che, tra l'altro, aveva all'ordine del giorno anche l'approvazione del progetto da presentare alla Regione per un finanziamento di circa 300mila euro a sostegno della promozione. Ma il terremoto è doppio dato che, "considerata la persistente situazione di stallo", il sindaco di Viareggio anticipa la volontà di uscire dall'Ambito.