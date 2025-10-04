La dieta planetaria che privilegia gli alimenti vegetali contro emissioni disparità e malattie Lo studio Lancet-Eat
A livello globale viene prodotto cibo in quantità sufficiente per nutrire la popolazione mondiale, ma circa 3,7 miliardi di persone, pari a quasi la metà degli 8 miliardi nel mondo, non ha un accesso sicuro a cibo sano, a un ambiente pulito o a un salario dignitoso. E Planetary Health Diet (Phd), che privilegia alimenti vegetali naturali e un consumo moderato di prodotti animali come carne e latticini, potrebbe non solo sfamare la popolazione mondiale, ma anche prevenire circa 15 milioni di morti all’anno. È quanto emerge dal rapporto della Commissione Lancet-Eat che, facendo seguito a quello storico del 2019, viene definita l’analisi scientifica più completa dei sistemi alimentari globali fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
