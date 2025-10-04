La destra ha tradito la causa palestinese la furia di Meloni contro la Flotilla e i sindacati che indicono lo sciopero pro-Pal | cosa c' è dietro?

Il fenomeno italiano non è isolato. In tutta Europa, l'estrema destra ha progressivamente abbandonato le sue antiche simpatie terzomondiste per abbracciare posizioni filoisraeliane, spesso strumentali all'islamofobia Negli ultimi giorni il dibattito politico italiano è stato dominato dalla du. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La destra ha tradito la causa palestinese, la furia di Meloni contro la Flotilla e i sindacati che indicono lo sciopero pro-Pal: cosa c'è dietro?

In questa notizia si parla di: destra - tradito

FUORI DAL CORO OSPITA MARCELLO FOA: “TRADITO IN RAI DAL CENTRO-DESTRA, HO PAGATO…”

«Così Giorgia Meloni ha tradito la destra su Gaza e la Palestina»

Massimo Arlechino: “Su Gaza e Palestina Meloni ha tradito i valori della destra”. L'intervista a uno dei fondatori di Alleanza nazionale: "Avevamo una forte tradizione anti-imperialista: in FdI molti la pensano come me ma hanno paura". @gianlucroselli - X Vai su X

Rutigliano (PD Basilicata): “La Corte smonta la legge Calderoli, avevamo ragione noi. Destra ha tradito i lucani” La Corte Costituzionale ha smontato la legge Calderoli, ribadendo l’incostituzionalità di una riforma che puntava a dividere il Paese. Un colpo duri - facebook.com Vai su Facebook

«Così Giorgia Meloni ha tradito la destra su Gaza e la Palestina» - Massimo Arlechino, ex Msi e An: è il governo ad aver messo in imbarazzo l'Italia L'articolo «Così Giorgia Meloni ha tradito la destra su Gaza e la Palestina» proviene da Open. Lo riporta msn.com