La denuncia dell’ex presidente dell’Anticorruzione del Piemonte a Cirio | Sconcertanti anomalie di sistema
Un organismo senza poteri, abbandonato e sabotato dalla stessa politica che lo ha voluto, dove dominano le logiche partitiche e le resistenze dell’apparato burocratico. È un duro atto di accusa quello che Arturo Soprano, ex presidente dell’Orecol (Organismo regionale di controllo collaborativo, una sorta di autorità anticorruzione incaricata di monitorare contratti e appalti della Regione Piemonte e delle sue società) ha messo nero su bianco in una lettera datata 11 giugno 2025, indirizzata al presidente Alberto Cirio (Forza Italia), al presidente del consiglio regionale Davide Nicco (Fratelli d’Italia), a quello della commissione legalità Domenico Rossi (Pd) e ad alcuni funzionari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
