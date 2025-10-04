La denuncia dei pro-Pal | Bloccano pullman e auto verso Roma Il Pd | Controlli non limitino diritto a manifestare

Mentre una marea umana si sta preparando alla manifestazione di Roma, gli organizzatori denunciano la difficoltà di altri attivisti al corteo. “Compagni in arrivo dalla Toscana ci scrivono per sapere se davvero i pullman sono fermi al casello di Roma Nord, bloccati dalle forze dell’ordine per impedire l’arrivo alla manifestazione. Non solo a nord – dice uno studente – ci sono controlli serrati anche a sud e a est della città: i mezzi vengono fermati per ispezioni a tappeto”. Dai gruppi pro-Palestina arrivano segnalazioni anche dalle stazioni ferroviarie: “A chi scende dai treni vengono fatte perquisizioni capillari, si vuole scoraggiare la partecipazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La denuncia dei pro-Pal: “Bloccano pullman e auto verso Roma”. Il Pd: “Controlli non limitino diritto a manifestare”

In questa notizia si parla di: denuncia - bloccano

Mentre cortei e manifestazioni a sostegno della Flotilla e della Palestina bloccano l'Italia, Ryanair “ha dirottato 26 voli su Forlì per scappare dallo sciopero generale”. Questa la denuncia di Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil Bologna, dal palco al - facebook.com Vai su Facebook

#Manfredonia, cavo penzolante blocca azienda da oltre un mese: la denuncia del consigliere Ugo Galli - X Vai su X

Pro-Pal invadono i binari e bloccano la stazione: disagi per i cittadini e momenti di tensione - Pal in solidarietà alla Global Sumud Flotilla, un centinaio di persone si è spostato alla stazione dei treni e ha occupato i binari: la circolazione è stata bloccat ... Si legge su ildolomiti.it

Manifestazione nazionale Pro Palestina a Roma: partito il corteo - “Siamo qui per chiedere la liberazione dei nostri compagni della Global Sumud Flotilla: 40 fermati dall’esercito ... ilfattoquotidiano.it scrive