La crociata di Elon Musk contro Netflix | perché vuole boicottare il colosso delle serie tv

Negli ultimi tre giorni Elon Musk ha pubblicato su X una serie di post chiedendo ai suoi seguaci di boicottare Netflix, colpevole a suo avviso di promuovere un’agenda transgender. Sono almeno 26, secondo Variety, i post e repost con cui il patron di Tesla ha attaccato il colosso dello streaming, aggiungendo di aver disdetto il proprio abbonamento alla piattaforma. Ad aver scatenato la furia di Elon, che ha una figlia transgender con cui ha rotto i ponti anni fa, sembrerebbe essere stato un vecchio cartone, Dead End (cancellato da Netflix dopo due stagioni), in cui il protagonista afferma di essere trans. 🔗 Leggi su Open.online