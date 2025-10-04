La cortonese Debora Rossi alla finale di Emergente Chef E' tra i migliori under 30 d' Italia
La giovane vice chef del ristorante Il Frantoio di Assisi, Debora Rossi, ha conquistato un posto tra i finalisti nazionali di “Emergente chef”, uno dei più prestigiosi concorsi italiani dedicati agli chef under 30, organizzato dal noto critico gastronomico Luigi Cremona. Durante le selezioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
