La cortonese Debora Rossi alla finale di Emergente Chef E' tra i migliori under 30 d' Italia

Arezzonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane vice chef del ristorante Il Frantoio di Assisi, Debora Rossi, ha conquistato un posto tra i finalisti nazionali di “Emergente chef”, uno dei più prestigiosi concorsi italiani dedicati agli chef under 30, organizzato dal noto critico gastronomico Luigi Cremona. Durante le selezioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cortonese - debora

Cerca Video su questo argomento: Cortonese Debora Rossi Finale