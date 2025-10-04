La Corte dei conti indaga su Cosenza | danno da 1,3 milioni di euro

Gli occhi della Corte dei conti su Edoardo Cosenza, attuale assessore ai Trasporti del Comune di Napoli, docente universitario e, fino al 2022, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Napoli. Per i giudici avrebbe accettato incarichi professionali non compatibili con il suo ruolo di professore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

corte conti indaga cosenzaLa Corte dei conti indaga su Cosenza: danno da 1,3 milioni di euro - L'accusa dei giudici all'assessore della Giunta Manfredi: incarichi incompatibili con il ruolo di docente universitario ... Da napolitoday.it

corte conti indaga cosenzaCorte dei conti contesta a Edoardo Cosenza un danno alle casse della Federico II - Invito a dedurre di oltre un milione L’assessore: “Sono sorpreso, ero autorizzato” ... msn.com scrive

