La Confcommercio cesenate alla conferenza di sistema nazionale
Dalla parte delle imprese, vicina ai territori, verso il futuro con la forza della tradizione e degli ottanta anni di attività celebrati quest'anno. Questa la cornice della conferenza di sistema di Confcommercio nazionale, in corso a Villasimius in Sardegna, a cui in rappresentanza del territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: confcommercio - cesenate
Confcommercio: "A settembre cresce il turismo esperienziale, risorsa per il Cesenate"
Per Confcommercio del Rubicone la celebrazione dell'80esima di vita di Confcommercio cesenate è un fatto reale e vissuto - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, da Confcommercio mano tesa al presidente dell’Abi Patuelli: “Lavoriamo insieme per una Romagna California d’Europa” - Confcommercio cesenate ha molto apprezzato la definizione del presidente ABI, Antonio Patuelli, che ha chiamato a Fattore R la Romagna, definendola ... Scrive corriereromagna.it
Delegazione cesenate all’assemblea nazionale:: "Momento di identità" - Una delegazione di Confcommercio cesenate, formata dal presidente Augusto Patrignani, dal vicepresidente Alverio Andreoli, dal presidente Valle Savio Giuseppe Crociani membro di giunta, dal direttore ... Secondo ilrestodelcarlino.it