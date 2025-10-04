La commovente gara di Andrea Casagranda per l'ultimo desiderio di papà Stefano scomparso 3 giorni prima
A soli 3 giorni dalla scomparsa di papà Stefano, Andrea Casagranda corre il Giro dell'Emilia, per onorarne l'ultima volontà: "Nessun minuto di silenzio, pedalate più forte che potete". "Grazie per avermi insegnato a vivere" il commovente saluto della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: commovente - gara
Lewis Hamilton a Singapore la prima gara senza il suo cane Roscoe: "Commovente, tantissime persone sanno cosa significa avere un animale"
La commovente gara di Andrea Casagranda per l’ultimo desiderio di papà Stefano scomparso mercoledì
Domani alle 15 la gara interna contro il Paternò. Importante dare continuità alla vittoria di Acireale, in attesa dell'arrivo di gruppi imprenditoriali importanti. Intanto l'ex proprietario della zona tirrenica ha scritto una lettera commovente/strappalacrime rivolta alla c - X Vai su X
Commovente momento di commemorazione prima della gara di campionato contro la Fortitudo - facebook.com Vai su Facebook
La commovente gara di Andrea Casagranda per l’ultimo desiderio di papà Stefano scomparso mercoledì - A soli 3 giorni dalla scomparsa di papà Stefano, Andrea Casagranda corre il Giro dell'Emilia, per onorarne l'ultima volontà: "Nessun minuto di silenzio ... Scrive fanpage.it
GIRO DELL'EMILIA. ANDREA CASAGRANDA IN CORSA COME AVREBBE VOLUTO PAPÀ STEFANO - Al suo fianco il compagno Giulio Pellizzari, che punta alla vittoria per ricordare l'ex corridore scomparso l'1 ottobre ... Lo riporta tuttobiciweb.it