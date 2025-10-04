La commovente gara di Andrea Casagranda per l'ultimo desiderio di papà Stefano scomparso 3 giorni prima

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A soli 3 giorni dalla scomparsa di papà Stefano, Andrea Casagranda corre il Giro dell'Emilia, per onorarne l'ultima volontà: "Nessun minuto di silenzio, pedalate più forte che potete". "Grazie per avermi insegnato a vivere" il commovente saluto della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

commovente gara andrea casagrandaGIRO DELL'EMILIA. ANDREA CASAGRANDA IN CORSA COME AVREBBE VOLUTO PAPÀ STEFANO - Al suo fianco il compagno Giulio Pellizzari, che punta alla vittoria per ricordare l'ex corridore scomparso l'1 ottobre ... Lo riporta tuttobiciweb.it

