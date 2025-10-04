La città si ferma per Gaza Lo sciopero fa il pienone | Fermate il genocidio
di Serena Convertino AREZZO Un grande fiume verde bianco rosso e nero. Un fiume di persone e bandiere, di canti e grida. Arezzo si è fermata, o meglio, si è messa in gran movimento al ritmo di un grido unico: "Palestina libera". Un fiume che è partito alle 9 di mattina da piazza Zucchi per attraversare Saione, allungarsi in via Vittorio Veneto fino alla stazione e poi su su verso il cuore della città. Un lungo serpentone che ha bloccato l’arteria centrale della città tra le 9 e le 10, per lo stupore degli organizzatori stessi. Uno sciopero proclamato - ma non autorizzato dal Consiglio di garanzia- che ha fatto registrare un boom di adesioni tra studenti e lavoratori di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: citt - ferma
ArezzoTv. . Anche Arezzo si ferma per Gaza, due manifestazioni in città - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero ferma 100 città. Per il garante è illegittimo. Landini: “La premier offende” - X Vai su X
Sciopero per Gaza, si ferma l'Italia: bloccati i porti, la A1 a Bologna, scontri in stazione a Milano - Giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla popolazione civile palestinese della Striscia di Gaza. Segnala vanityfair.it
Come funziona lo sciopero di oggi per Gaza: chi si ferma, orari e città - Il 22 settembre l'Italia scende in piazza per Gaza: tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero di oggi ... Da dilei.it