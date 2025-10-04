di Serena Convertino AREZZO Un grande fiume verde bianco rosso e nero. Un fiume di persone e bandiere, di canti e grida. Arezzo si è fermata, o meglio, si è messa in gran movimento al ritmo di un grido unico: "Palestina libera". Un fiume che è partito alle 9 di mattina da piazza Zucchi per attraversare Saione, allungarsi in via Vittorio Veneto fino alla stazione e poi su su verso il cuore della città. Un lungo serpentone che ha bloccato l’arteria centrale della città tra le 9 e le 10, per lo stupore degli organizzatori stessi. Uno sciopero proclamato - ma non autorizzato dal Consiglio di garanzia- che ha fatto registrare un boom di adesioni tra studenti e lavoratori di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città si ferma per Gaza. Lo sciopero fa il pienone: "Fermate il genocidio"