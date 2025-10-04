La città omaggia Mariano Imperatori In mostra le opere del barbiere-pittore

"Un uomo con la doppia anima, il pragmatismo del barbiere e l’etereo del pittore che torna nelle scelte al centro dei dipinti, come la conchiglia ormai senza anima ma pur sempre bellissime" così Daniela Simoni, direttrice del Centro Osvaldo Licini, interpreta la mostra di opere dell’artista sangiorgese Mariano Imperatori. Mostra organizzata dalla Società Operaia in occasione del 160° anniversario dalla fondazione. All’inaugurazione ha partecipato un gran numero di persone a significare che la memoria di Imperatori è ancora viva a Porto San Giorgio. Mariano Imperatori, scomparso nel 1979 e nato a San Giorgio nel 1921, barbiere per professione, artista per attitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

