Se Pechino fa l’avara con le terre rare e i minerali critici, di cui è padrona indiscussa, per l’Europa è un problema. Nei giorni scorsi Formiche.net ha raccontato come una stretta di Pechino alle esportazioni di germanio, minerale fondamentale per l’industria della Difesa, abbia provocato un’impennata dei prezzi dello stesso germanio, mettendo a soqquadro un intero mercato. Eppure, questo cappio, può paradossalmente rappresentare un’opportunità per l’Europa. Almeno secondo gli esperti del Mercator institute for China studies (Merics), il più importante centro studi europeo dedicato alla Cina. Ebbene, secondo il Merics, “l’industria della Difesa europea continua a fare affidamento sulle capacità di estrazione, lavorazione e estrazione mineraria della Cina per la fornitura di minerali e magneti per sistemi e tecnologie chiave. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cina avara sulle terre rare può essere un’occasione per l’Ue. Report Merics

