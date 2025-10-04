La causa vinta dagli scrittori contro Anthropic mostra che l’AI non è un destino ineluttabile

Quando la scrittrice Andrea Bartz scoprì che i suoi romanzi erano stati inghiottiti dai server di un’azienda di intelligenza artificiale senza permesso, la sensazione fu quella di uno scippo. Non di un oggetto materiale, ma di anni di lavoro, di dedizione, di quel capitale invisibile che è la creatività. Il verdetto arrivato ora negli Stati Uniti – un risarcimento da 1,5 miliardi di dollari a favore di autori e case editrici, il più grande nella storia del copyright – segna una tappa simbolica. Dice che l’AI non è un potere naturale, non è una forza della fisica che si abbatte sul mondo. E’ un settore economico e tecnologico che deve accettare regole, contratti, limiti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La causa vinta dagli scrittori contro Anthropic mostra che l’AI non è un destino ineluttabile

In questa notizia si parla di: causa - vinta

Bruciava carte top secret a Palazzo Chigi: leucemia e causa vinta

Il giornalista, licenziato dalla Rai "per giusta causa", impugna il provvedimento, rivendica la presunzione d'innocenza e si dice fiducioso di averla al fine vinta - facebook.com Vai su Facebook

Cisl, vinta causa per 15mia contro Amazon. Sindacato, 'intereserà dipendenti tutta Italia' #ANSA - X Vai su X

Enrico Vanzina, causa vinta contro la cognata: gli deve 391mila euro. Condannate moglie e figlie di Carlo - Nel corso del contenzioso civile, Melidoni ha denunciato il cognato per tentata truffa, proprio per la somma che lui le aveva intimato di restituire e di cui lei sosteneva non sapere nulla. Si legge su ilgazzettino.it

Enrico Vanzina vince la causa contro la cognata Lisa Melidoni/ Costretta a restituire 391 mila euro - Enrico Vanzina vince la causa contro la cognata Lisa Melidoni, sarà costretta a risarcire oltre 390 mila euro per la questione International Video 80 La causa tra Enrico Vanzina e la cognata viene ... Scrive ilsussidiario.net