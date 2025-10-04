La casa degli orrori con 200 animali e un' anziana tenuti tra escrementi e rifiuti

4 ott 2025

Orrore negli Stati Uniti. Una donna è accusata di maltrattamenti e negligenza dopo che le forze dell'ordine hanno trovato nella sua abitazione oltre 200 animali in gabbia e una donna di 95 anni che vivevano tra escrementi e immondizia. La casa degli orrori scoperta a Long IslandLa scoperta è. 🔗 Leggi su Today.it

