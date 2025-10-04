SAN GIOVANNI Archiviata con estrema soddisfazione la doppia vittoria con la Sansovino, arrivata nel giro di tre giorni, tra campionato e Coppa Italia la Sangiovannese prepara con il morale a mille la nuova trasferta di domani in casa della Lastrigiana, che a dispetto dei pronostici estivi da parte degli addetti ai lavori viaggia come un treno essendo a punteggio pieno in classifica, dopo tre turni, e aver vinto due delle tre partite di Coppa Italia. È uno degli organici più giovani di tutto il girone, costruito mirando più che altro a tenere i conti in regola e affidato a Davide Guasti, tecnico promosso direttamente dalla formazione Juniores. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La carica di Calderini: "Sangio, non distrarti"