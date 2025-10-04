La carica dei 15mila Maxi corteo e sit in città in tilt per ore | E’ un segnale forte
di Valentina Reggiani "Non potevamo restare a guardare. Dovevamo dare un segnale forte". E’ con questa convinzione e al ‘grido’ di Palestina Libera che ieri 15mila persone hanno invaso le strade di Modena. Da una parte ci sono state le sonore ‘polemiche’ di cittadini adirati per la paralisi totale del traffico, dall’altra la marea umana, formata da famiglie, studenti, lavoratori e appartenenti a varie associazioni che, come ‘promesso’, hanno bloccato tutto. L’adesione allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil e dai sindacati autonomi per sostenere la Global Sumud Flotilla e contro il genocidio a Gaza, dunque, è stata alta a Modena così come in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
