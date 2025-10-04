La Calabria al voto tra le certezze di Occhiuto e le promesse alla Cetto Laqualunque di Tridico | il centrodestra cerca il tris

La Calabria torna al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione. Non a scadenza naturale ma dopo le dimissioni del presidente uscente Roberto Occhiuto, per l’avviso di garanzia ricevuto a giugno. Occhiuto si è riproposto con l’intero centrodestra a sostegno più alcune liste civiche. Il suo avversario sarà Pasquale Tridico, ex presidente Inps, grillino, sostenuto, oltre che dai Cinquestelle, da Pd, Democratici e Progressisti, Avs, Casa dei Riformisti e una lista civica. Terzo incomodo, Francesco Toscano, esponente di Democrazia Sovrana e Popolare. Si vota domenica 5 dalle 8 alle 23 e lunedì 6 dalle 8 alle 15. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Calabria al voto tra le certezze di Occhiuto e le promesse alla Cetto Laqualunque di Tridico: il centrodestra cerca il tris

