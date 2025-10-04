La borsa per l'autunno 2025? Deve essere in camoscio | moderna ma non troppo
S uede bag: una scelta obbligata per chi è alla ricerca di una borsa evergreen che faccia risaltare i look nell’Autunno 2025, il segreto è puntare su modelli dal design soft, con inserti in pelle a contrasto, tracolle regolabili e chiusure con fibbie o magneti. Gonna in camoscio: 5 outfit per abbinarla con stile X Hobo bag, shopper, e tracolle: la tendenza questo inverno è investire su una borsa scamosciata dalla foggia classica ma non banale. Che siano arrotondate o leggermente squadrate, di dimensioni medie o oversize, l’importante è scegliere un modello che enfatizzi la morbidezza tipica del suède. 🔗 Leggi su Iodonna.it
