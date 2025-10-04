La bistecca alla fiorentina come strumento di promozione turistica | firmato l’accordo

Corrieretoscano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – Un accordo per rafforzare le doti di attrattività turistica verso l’intera regione della bistecca alla fiorentina. Verrà siglato tra Accademia della Fiorentina, associazione nata per diffondere gli aspetti enogastronomici, culturali e storici dell’iconico piatto tipico, e Vetrina Toscana, progetto della Regione e Unioncamere per lo sviluppo del turismo enogastronomico. Ad annunciare l’intesa l’assessore regionale all’economia e al commercio Leonardo Marras nel corso di un evento organizzato ieri (3 ottobre) dall’Accademia nella tenuta maremmana di Montecucco, CollemassariWine Relais, a Cinigiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bistecca - fiorentina

Sfida alla Fiorentina, il Polissya ci crede. E intanto 'cuoce' la bistecca sui social

Accademia della Fiorentina. La bistecca ’capofila’ della qualità

bistecca fiorentina strumento promozioneLa bistecca alla fiorentina come strumento di promozione turistica: firmato l'accordo - Un accordo per rafforzare le doti di attrattività turistica verso l’intera regione della bistecca alla fiorentina. Secondo msn.com

La bistecca alla fiorentina verso il riconoscimento europeo STG: una garanzia per i consumatori - L'Accademia della Fiorentina, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana, ha promosso una giornata dedicata al prodotto simbolo della regione ... Lo riporta intoscana.it

Cerca Video su questo argomento: Bistecca Fiorentina Strumento Promozione