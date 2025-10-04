La bistecca alla fiorentina come strumento di promozione turistica | firmato l’accordo

FIRENZE – Un accordo per rafforzare le doti di attrattività turistica verso l’intera regione della bistecca alla fiorentina. Verrà siglato tra Accademia della Fiorentina, associazione nata per diffondere gli aspetti enogastronomici, culturali e storici dell’iconico piatto tipico, e Vetrina Toscana, progetto della Regione e Unioncamere per lo sviluppo del turismo enogastronomico. Ad annunciare l’intesa l’assessore regionale all’economia e al commercio Leonardo Marras nel corso di un evento organizzato ieri (3 ottobre) dall’Accademia nella tenuta maremmana di Montecucco, CollemassariWine Relais, a Cinigiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it