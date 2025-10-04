La biblioteca più bella del mondo è in Europa | la classifica per gli appassionati di libri

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1000 Libraries Awards ha interpellato lettori di tutto il mondo per stilare la classifica delle biblioteche più belle. La prima in elenco è europea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biblioteca - bella

biblioteca pi249 bella mondoLa biblioteca più bella del mondo è in Europa: la classifica per gli appassionati di libri - 1000 Libraries Awards ha interpellato lettori di tutto il mondo per stilare la classifica delle biblioteche più belle ... fanpage.it scrive

Le biblioteche più belle del mondo che meritano un viaggio - Le biblioteche sono, dai tempi dei tempi, luoghi di grande fascino e bellezza, dei veri e propri templi della cultura in cui rifugiarsi dal caos quotidiano, ma anche dove ammirare libri e ambienti ... Da siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Biblioteca Pi249 Bella Mondo