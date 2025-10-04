Allegrini Spa, eccellenza italiana nei settori della cosmetica per l’hotellerie e della detergenza professionale con oltre 80 anni di storia, parteciperà a Hospitality Day 2025, martedì 7 ottobre al Palacongressi di Rimini. Giunto alla sua 12ª edizione, Hospitality Day è l’evento di riferimento per titolari, direttori e gestori di strutture ricettive, nonché per imprenditori e manager del turismo alberghiero: un appuntamento che rappresenta un vero punto di incontro sul futuro dell’ospitalità, tra innovazione, sostenibilità e qualità dell’esperienza. Allegrini, allo stand S-26, si presenterà non solo come produttore di soluzioni professionali Made in Italy, detergenza, cosmetici per hotellerie, profumazioni ambientali, accessori, ma come partner strategico per strutture che desiderano unire efficienza operativa, identità di brand e attenzione al benessere degli ospiti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La bergamasca Allegrini porta l’eccellenza del Made in Italy all’Hospitality Day 2025