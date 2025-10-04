Fermo, 4 ottobre 2025 – Salvare l’antica chiesa di San Procolo, nell’omonima frazione del comune di Monte Vidon Combatte, significa salvare la storia del territorio e della gente che lo abita. Questo è il senso dell’appello che l’amministrazione comunale rivolge alla curia, alla Soprintendenza dei beni culturali delle Marche e ad enti ed istituti che possono incidere sull’iter del ripristino della chiesa di San Procolo e sostenerne il recupero. Le origini della chiesa si perdono nella notte dei tempi, ma risale ad epoche precedenti la stessa fondazione del paese. E’ custode di pregevoli opere d’arte, luogo di culto ed espressione del senso di appartenenza della comunità rurale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La beffa dopo il terremoto. Un metro fuori dal cratere, fondi negati alla chiesetta