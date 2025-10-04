La banalità del male in salsa Pd

Non è un lapsus, non è un eccesso di retorica da piazza. Quando una deputata del Pd come Sara Ferrari — capogruppo nella commissione che si occupa di femminicidio, vicina a Elly Schlein — scrive o rilancia lo slogan "Palestina libera dal fiume fino al mare", non compie un gesto innocuo. È un atto politico. Quelle parole non fotografano solo il dolore di Gaza, ma evocano la cancellazione di Israele e dei suoi cittadini. A colpire è che Ferrari, di solito considerata una figura mite, equilibrata, lontana da toni estremisti, abbia scelto di usare proprio quello slogan. Se anche persone così moderate finiscono per farsi portavoce di un linguaggio che riecheggia la retorica di Hamas, significa che nel Pd si sta diffondendo un virus tossico: la confusione tra solidarietà e istigazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

