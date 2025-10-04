KPop Demon Hunters x Fortnite | un gameplay trailer mostra la modalità Demon Rush

Fortnite continua a espandere il suo universo con crossover sempre più sorprendenti e proprio in tal senso l’ultima novità arriva dal mondo del K-pop e dell’animazione: KPop Demon Hunters, film prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito su Netflix, sbarca ufficialmente nel gioco di Epic Games con la nuova modalità Demon Rush. Un trailer presenta quindi l’aggiornamento, attivo dal 2 ottobre, che segna l’ingresso delle tre protagoniste del film — Rumi, Mira e Zoey — pronte a combattere orde di demoni direttamente sull’isola di Fortnite. La modalità Demon Rush è una versione rielaborata di Horde Rush, il celebre evento cooperativo che solitamente accompagna il periodo di Fortnitemares. 🔗 Leggi su Game-experience.it

