KPop Demon Hunters x Fortnite | un gameplay trailer mostra la modalità Demon Rush
Fortnite continua a espandere il suo universo con crossover sempre più sorprendenti e proprio in tal senso l’ultima novità arriva dal mondo del K-pop e dell’animazione: KPop Demon Hunters, film prodotto da Sony Pictures Animation e distribuito su Netflix, sbarca ufficialmente nel gioco di Epic Games con la nuova modalità Demon Rush. Un trailer presenta quindi l’aggiornamento, attivo dal 2 ottobre, che segna l’ingresso delle tre protagoniste del film — Rumi, Mira e Zoey — pronte a combattere orde di demoni direttamente sull’isola di Fortnite. La modalità Demon Rush è una versione rielaborata di Horde Rush, il celebre evento cooperativo che solitamente accompagna il periodo di Fortnitemares. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: kpop - demon
Età di rumi, zoey e mira nei demon hunters del kpop spiegata dal regista
Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama
Kpop demon hunters 2: grande aggiornamento dopo il record di spettatori su netflix
Rumi, Mira e Zoey ti aspettano al Cinema Massimo martedì 14 ottobre per una proiezione serale speciale di KPop Demon Hunters, il musical animato di grande successo di Netflix e Sony Pictures Animation A presentare il film dal vivo sul palco saranno i d - facebook.com Vai su Facebook
KPop Demon Hunters e la crisi della Pixar #Approfondimenti #Disney #Netflix #Pixar #Sony https://lospaziobianco.it/?p=359821 - X Vai su X
KPop Demon Hunters x Fortnite: un gameplay trailer presenta la nuova modalità Demon Rush - Vediamo il risultato dell'unione tra Fortnite e KPop Demon Hunters con un trailer gameplay che mostra qualcosa della nuova modalità Demon Rush, con le protagoniste del film. Scrive multiplayer.it
KPop Demon Hunters è realtà: le Huntr/x debuttano dal vivo sul palco di Jimmy Fallon - KPop Demon Hunters, le protagoniste dal vivo: Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami canteranno “Golden” al Tonight Show con Jimmy Fallon. Riporta blitzquotidiano.it