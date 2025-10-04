KPop Demon Hunters un fenomeno globale che punta sul contrasto
Record dopo record, il cammino del titolo Netflix non accenna ad arrestarsi. Movieplayer ha incontrato gli autori, Maggie Kang e Chris Applehans, affiancati dalle "voci canore" del film, EJAE, Rei Ami e Audrey Nuna. E dicono: "Il segreto del successo? Il passaparola". Numeri da capogiro e un record pazzesco di visualizzazioni. Se qualcuno nutriva ancora dubbi, il successo di KPop Demon Hunters certifica quanto la cultura pop asiatica sia, oggi, la più influente del pianeta. Uscito a giugno 2025, il film animato ideato da Maggie Kang e diretto insieme a Chris Applehans è il lungometraggio più visto su Netflix, stabilmente in top 10. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: kpop - demon
Età di rumi, zoey e mira nei demon hunters del kpop spiegata dal regista
Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama
Kpop demon hunters 2: grande aggiornamento dopo il record di spettatori su netflix
Rumi, Mira e Zoey ti aspettano al Cinema Massimo martedì 14 ottobre per una proiezione serale speciale di KPop Demon Hunters, il musical animato di grande successo di Netflix e Sony Pictures Animation A presentare il film dal vivo sul palco saranno i d - facebook.com Vai su Facebook
KPop Demon Hunters e la crisi della Pixar #Approfondimenti #Disney #Netflix #Pixar #Sony https://lospaziobianco.it/?p=359821 - X Vai su X
KPop Demon Hunters, un fenomeno globale che punta sul "contrasto" - Movieplayer ha incontrato gli autori, Maggie Kang e Chris Applehans, affiancati dalle "voci canore" del film, EJAE, R ... Segnala movieplayer.it
KPop Demon Hunters arriva su Fortnite: Rumi, Mira e Zoey protagoniste della nuova modalità “Demon Rush” - KPop Demon Hunters sbarca su Fortnite con nuove modalità e skin, ampliando il fenomeno pop tra cinema, gaming e cultura globale. Si legge su drcommodore.it