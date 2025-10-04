Record dopo record, il cammino del titolo Netflix non accenna ad arrestarsi. Movieplayer ha incontrato gli autori, Maggie Kang e Chris Applehans, affiancati dalle "voci canore" del film, EJAE, Rei Ami e Audrey Nuna. E dicono: "Il segreto del successo? Il passaparola". Numeri da capogiro e un record pazzesco di visualizzazioni. Se qualcuno nutriva ancora dubbi, il successo di KPop Demon Hunters certifica quanto la cultura pop asiatica sia, oggi, la più influente del pianeta. Uscito a giugno 2025, il film animato ideato da Maggie Kang e diretto insieme a Chris Applehans è il lungometraggio più visto su Netflix, stabilmente in top 10. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - KPop Demon Hunters, un fenomeno globale che punta sul "contrasto"