Koopmeiners di nuovo dal primo minuto? L’olandese adesso potrebbe anche partire dalla panchina ballottaggio apertissimo con quel bianconero

Koopmeiners dal primo minuto? Il tecnico riflette sul sostituto di Thuram: l’olandese resta un’opzione nonostante le critiche, ma il texano scalpita. Un’assenza pesantissima, un dubbio che accompagnerà  Igor Tudor  fino all’ultimo. Con il forfait quasi certo di  Khéphren Thuram  per la super sfida di domani contro il  Milan, il tecnico della  Juventus  deve ridisegnare il suo centrocampo. E, a sorpresa, secondo quanto riportato da  Tuttosport, nonostante le ultime, disastrose prestazioni, l’ipotesi di rivedere  Teun Koopmeiners  dal primo minuto non è affatto tramontata. Koopmeiners Juve: un ballottaggio apertissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

