possibilità di ritorno per Kirsten Dunst nel franchise di spider-man. Nel panorama cinematografico legato all’universo di Spider-Man, si continua a discutere sulla possibilità di un ritorno di Kirsten Dunst nel ruolo di Mary Jane Watson. L’attrice, nota per aver interpretato il personaggio nella trilogia diretta da Sam Raimi, ha recentemente espresso interesse verso un possibile coinvolgimento in futuri progetti, anche se finora non è stata ufficialmente invitata a partecipare al nuovo capitolo. La sua posizione si basa su dichiarazioni rilasciate nel 2022, in cui ha sottolineato come il multiverso cinematografico stia evolvendo senza limiti e potrebbe aprire nuove opportunità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Kirsten dunst torna nei panni di mj: le sue impressioni