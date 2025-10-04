Kirsten Dunst di nuovo nei panni di MJ? Ecco cosa ne pensa

Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, ma non ha ripreso il ruolo accanto all’arrampicamuri di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home, nonostante le voci secondo cui avrebbe dovuto apparire. Kirsten Dunst  ha precedentemente affermato di non essere stata invitata a far parte del film, ma non ha escluso di interpretare di nuovo MJ in futuro. “Voglio dire, senti, nessuno mi ha chiesto nulla, ma penso che. Voglio dire, questo multi-universo continua a evolversi all’infinito”, ha detto in un’intervista del 2022, prima di anticipare: “Sento che potrebbe succedere”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

