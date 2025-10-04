Katia Pedrotti commossa dalle parole di Ascanio | Dopo 20 anni quando lo guardo mi emoziono ancora
Katia Pedrotti parla dell'amore con Ascanio Pacelli, ormai da vent'anni al suo fianco e sostiene di non avvertire il peso del tempo che è passato, perché l'emozione che prova accanto a suo marito è ancora la stessa degli inizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: katia - pedrotti
Chi è la moglie di Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, e cosa fanno oggi nella vita
L’amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, dalla casa del GF ad oggi: una storia lunga 20 anni
Chi è Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli: le origini valtellinesi, il Grande Fratello, il lavoro, la famiglia e i figli
Un volto storico del #GrandeFratello, ma anche una mamma con una storia d’amore che dura da più di 20 anni: sabato a #Verissimo, Katia Pedrotti - facebook.com Vai su Facebook
Katia Pedrotti commossa dalle parole di Ascanio: “Dopo 20 anni quando lo guardo mi emoziono ancora” - Da poco ha compiuto 47 anni, venti dei quali trascorsi insieme a suo marito Ascanio Pacelli, ora impegnato come ... Lo riporta fanpage.it
Katia Pedrotti, la verità sulla crisi con Ascanio Pacelli: lacrime a Verissimo - Katia Pedrotti, ospite a Verissimo, ha rivelato i dettagli relativi alla crisi vissuta con il marito Ascanio Pacelli ... Riporta msn.com