Katia Pedrotti commossa dalle parole di Ascanio | Dopo 20 anni quando lo guardo mi emoziono ancora

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Katia Pedrotti parla dell'amore con Ascanio Pacelli, ormai da vent'anni al suo fianco e sostiene di non avvertire il peso del tempo che è passato, perché l'emozione che prova accanto a suo marito è ancora la stessa degli inizi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: katia - pedrotti

Chi è la moglie di Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, e cosa fanno oggi nella vita

L'amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, dalla casa del GF ad oggi: una storia lunga 20 anni

Chi è Katia Pedrotti, la moglie di Ascanio Pacelli: le origini valtellinesi, il Grande Fratello, il lavoro, la famiglia e i figli

katia pedrotti commossa paroleKatia Pedrotti commossa dalle parole di Ascanio: “Dopo 20 anni quando lo guardo mi emoziono ancora” - Da poco ha compiuto 47 anni, venti dei quali trascorsi insieme a suo marito Ascanio Pacelli, ora impegnato come ... Lo riporta fanpage.it

katia pedrotti commossa paroleKatia Pedrotti, la verità sulla crisi con Ascanio Pacelli: lacrime a Verissimo - Katia Pedrotti, ospite a Verissimo, ha rivelato i dettagli relativi alla crisi vissuta con il marito Ascanio Pacelli ... Riporta msn.com

